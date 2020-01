Albert Heijn aan Nieuwe Ebbinge bijna twee weken dicht

Je kunt op 16 januari tot 17.00 uur boodschappen doen. Daarna komen er bouwvakkers in. In de vernieuwde winkel is straks nog meer aandacht voor vers eten, kookinspiratie en gemak voor klanten. Ook gaat afrekenen sneller door nieuwe zelfscankassa’s. De feestelijke heropening vindt plaats op woensdag 29 januari om 11.00 uur.



De AH-vestiging breidt uit naar het naastgelegen pand. Supermarktmanager Danique van der Veur: “We krijgen een echte verswereld erbij in het nieuwe gedeelte. Het versaanbod zoals groenten, fruit, brood, kaas en vleeswaren wordt enorm uitgebreid, maar we krijgen ook meer houdbaar assortiment.”



Klanten kunnen straks zelf hun producten scannen en afrekenen door nieuwe zelfscankassa’s. “We krijgen ook een koffieapparaat met diverse koffiesoorten om mee te nemen,” zegt Danique van der Veur enthousiast. “Het team van Albert Heijn Nieuwe Ebbinge is er klaar voor en we nodigen iedereen uit aanwezig te zijn bij de heropening op woensdag 29 januari. Dan zijn er ook veel activiteiten, waarbij genoeg te proeven en te proberen valt.”