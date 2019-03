Aantal WW-uitkeringen opnieuw gedaald

Het aantal WW-uitkeringen in Groningen is in februari opnieuw gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.

Volgens het UWV telde de provincie eind vorige maand 9.725 mensen met een WW-uitkering. Dat is 3,2 procent van de beroepsbevolking. Vergeleken met een jaar geleden werd 19 procent minder WW-uitkeringen verstrekt.



Met name in de zorg, waar het personeelstekort nijpend is, nam het aantal WW-uitkeringen afgelopen jaar af, met ruim 28 procent. Er is volgens het UWV vooral veel vraag naar verzorgenden ig en verpleegkundigen.



In Nederland heeft 3 procent van de beroepsbevolking een WW-uitkering. Dat komt neer op 273.557 uitkeringen.