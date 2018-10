Zelfs in Silicon Valley kijken ze naar successen Groningen

Dat het goed gaat met de Groningse economie is niet onopgemerkt gebleven in Silicon Valley. ‘Zelfs uit Silicon Valley komen ze naar Groningen’, zo staat er boven een groot artikel in het Financieele Dagblad van zaterdag 20 oktober. Daarin uitvoerig aandacht voor de sterk aantrekkende arbeidsmarkt van Groningen, die nu ook steeds meer kansen biedt voor afgestudeerden om na hun afstuderen in Groningen te blijven.

De verslaggeefster van het artikel, Hella Hueck, stelt vast dat afgestudeerden aan RUG of Hanzehogeschool vroeger naar de Randstad trokken voor een goed betaalde baan. Maar het tij keert: studenten – ook buitenlandse – blijven plakken in Groningen, want er is werk genoeg. Ze citeert ook het CBS dat uitrekende dat er in Groningen sprake was van een banengroei van 3,1 procent. Daarmee zit Groningen op het dubbele van de landelijke groei.

Bovendien zijn er in de provincie Groningen gemiddeld meer bedrijven actief in de internet-economie dan in de rest van Nederland.

In het artikel komt onder meer eigenaar Michiel Prins van het bedrijf HackerOne aan het woord. Hij werkt meestal in San Francisco, maar komt af en te naar Groningen om zijn bedrijf in Groningen te bezoeken. Hij is zeer enthousiast over Groningen als stad om te wonen en te werken. ‘Elke keer is de stad weer een beetje veranderd. Ik zie een nieuwe winkel, een nieuw café of een nieuw restaurant. Je hoort steeds vaker Engels on je heen’. Zijn bedrijf Hacker Onze is een ethisch hackers platform waarvan de medewerkers op verzoek de veiligheid van de websites van opdrachtgevers testen. ‘Het lukt ons prima om nieuwe werknemers te vinden. Amsterdam is behoorlijk duur, en mensen vinden Groningen een fijne stad’.

In het drie pagina’s grote artikel komen ook buitenlands studenten aan het woord over Groningen. Zoals Rory Ou, die bij Hacker One werkt: ‘Na één dag voelde ik me in Groningen al gelukkiger dan in San Francisco’. Of Marro Mijnans van Envitron: ‘Veel te weinig studenten beseffen welke mogelijkheden er liggen in Groningen.’