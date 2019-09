Winkelcentra in zuiden van Stad leggen zaterdag de rode loper uit

In het zuiden van de stad Groningen kun je volgens de organiserende partijen terecht voor alle dagelijkse boodschappen en andere aankopen. Er zijn supermarkten en veel andere winkels. Wijkwinkelcentra vervullen een belangrijke rol in de leefbaarheid in de wijken.



Op zaterdag 21 september van 10-16 uur heten meer dan 52 winkeliers je extra welkom! Deze dag zorgen de deelnemende winkels voor tal van activiteiten. Van gratis specialiteiten van de winkels proeven, demonstraties, tot super aanbiedingen! Bovendien kun je ook nog kans maken op mooie prijzen. Haal de folder op bij de stand van Winkelen in Zuid (herkenbaar aan de Welkom vlaggen). Daarin staat een compleet overzicht van wat waar te proeven en te beleven is en welke aanbiedingen er zijn. In de folder staat een vraag en door daar antwoord op te geven kun je een mooie prijs winnen.



Winkelen in Zuid is een initiatief van de ondernemersverenigingen in Helpman, Van Lenneplaan en het Overwinningsplein. Dit pilotproject wordt ondersteund door Bedrijvenvereniging WEST en de partners in het project Gastvrij Groningen. Doel is om de klanten extra welkom te heten in de stad en in de wijken.



Op de website staat een compleet overzicht van wat er waar te doen is. Check: www.winkeleninzuid050.nl.