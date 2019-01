Wereldzakenvrouw van het Jaar krijgt waarderingsprijs DamSTER

Leefbaarheid, stadspromotie en vernieuwing

De prijs is voor een persoon, groep, bedrijf of jongere die een actieve bijdrage levert om de stad Appingedam op een positieve manier op de kaart te zetten. Belangrijke criteria hierbij zijn: leefbaarheid, stadspromotie en vernieuwing. De categorie jongere wordt om het jaar uitgereikt. De prijs bestaat uit een kunstwerk gemaakt door Kés Aerts en een oorkonde.



Splendid China (Marion Tjin-Tham-Sjin) (categorie bedrijf)

Marion Tjin-Tham-Sjin kreeg de DamSTER voor haar bedrijf Splendid China, waarmee ze vanuit Appingedam een belangrijke speler is in de zakelijke contacten tussen Nederland en China. Internationaal timmert ze aan de weg na haar uitverkiezing tot wereldzakenvrouw van het jaar in de categorie 'International business'. Daarnaast stond Marion Tjin-Tham-Sjin volop in de belangstelling tijdens een Nederlandse handelsmissie in China in 2018. De Damster heeft inmiddels vestigingen in Appingedam, Emmen, Rotterdam en Sjanghai. Al meer dan tien jaar houdt ze zich bezig met het begeleiden van Nederlandse ondernemers in China.



De jury is onder de indruk van de zakelijke prestaties van Marion Tjin-Tham-Sjin. “Ze is een uithangbord voor de gemeente Appingedam en het economisch klimaat in de regio. De groei van haar bedrijf laat zien hoe goed ze haar vak verstaat. Daarnaast zet Marion Tjin-Tham-Sjin met haar bedrijf Splendid China Appingedam wereldwijd op de kaart”, aldus de jury. Marion was vanwege een verblijf in het buitenland niet aanwezig op de nieuwjaarsreceptie. Daarom kreeg ze de onderscheiding eerder uitgereikt door burgemeester Anno Wietze Hiemstra op het Stadskantoor. Een video-opname van de uitreiking werd getoond tijdens de nieuwjaarsreceptie.



Bert Meijer (categorie persoon)

Ook Bert Meijer kreeg een prijs. Het gaat volgens de jury om een supervrijwilliger, die betrokken is bij een groot aantal evenementen in de stad Appingedam. Hij heeft veel expertise op het gebied van elektriciteit en stroomvoorziening en weet precies welke activiteit wat nodig heeft. Hij wordt dan ook vaak ingeschakeld.



Stichting Activiteiten Stad Appingedam (categorie groep)

De derde DamSTER is voor de Stichting Activiteiten Stad Appingedam (SASA), die fungeert als paraplu-stichting voor activiteiten die worden georganiseerd in en rondom Appingedam. En dat zijn er nogal wat; bijna 15 evenementen en activiteiten hebben er inmiddels onderdak gevonden. Stichting Activiteiten Stad Appingedam heeft zich in de loop der jaren zodanig ontplooid dat ze als overkoepelende organisatie niet meer weg te denken is uit de stad.