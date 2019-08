Top Dutch Solar Racing onderweg naar Australië

Testen

Tot 20 september verblijft het team in Quorn, waar de auto, genaamd Green Lightning, wordt getest op de Australische wegen. Tijdens het testen staat het verder bevorderen van de betrouwbaarheid en het optimaliseren van de auto centraal.



Wedstrijdroute

Na het verblijf in Quorn, gaat het team de wedstrijdroute rijden. Het team doet dit omgekeerd en begint op de finishlocatie Adelaide en rijdt vanuit daar naar de startlocatie Darwin. Deze route is ruim 3000 kilometer. Door de wedstrijdroute alvast te rijden, kan het team zich nog beter voorbereiden op de route.



Bridgestone World Solar Challenge

Op 29 september komt het team aan in Darwin, waarna het officiële programma van de Bridgestone World Solar Challenge begint. Vanaf 7 oktober vinden dagelijks ‘scrutineerings’ plaats: de organisatie keurt de zonneauto’s op basis van de strenge reglementen. Veiligheid is daarin een belangrijk aspect. Op 13 oktober begint de wedstrijd en gaat het team van start in de Challenger Class. In deze klasse doen ook twee andere Nederlandse teams mee: Vattenfall Solar Team en Solar Team Twente.



Zonneauto Green Lightning

Op 14 juni is een container per schip vertrokken. In deze container zitten onderdelen van de Green Lightning, zoals de accu, maar ook kampeerspullen voor het team. Op 8 augustus is de zonneauto al richting Australië gegaan per vliegtuig.



Top Dutch Solar Racing

Het team bestaat uit 26 studenten van de Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, het Noorderpoort en het Friesland College. Dit is wat Top Dutch Solar Racing uniek maakt: het is geen universiteitsteam, maar een team met mbo-, hbo- en wo-studenten. De zonneauto is gebouwd in samenwerking met overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen in Noord-Nederland.