Tonika Music sluit na zaterdag de deuren

Muziekwinkel Tonika Music aan de Regattaweg sluit zaterdag voorgoed de deuren. Eigenaar Aldert Zoutkamp gaat met pensioen. Op de laatste dag is iedereen welkom om nog eens langs te komen in de winkel. Zoutkamp wil nog wel zoveel mogelijk van zijn voorraad af. “Je kunt een bod doen op de spullen die nog over zijn”, zo valt te lezen op de site . “Het moet overigens wel een realistisch bod zijn. Dan gaan we kijken of er erin mee kunnen gaan.”

Volgens eigenaar Zoutkamp is het mooi geweest, zo zegt hij. “Vanaf mijn 18e sta ik gitaren te verkopen, met grote passie en altijd met enthousiasme. Muziekhandelaar zijn is in mijn ogen het mooiste beroep dat er is! Maar het is mooi geweest, nu ik over een paar maanden 65 wordt.”



Tonika begon ooit in de Oosterstraat en verhuisde al eens naar de Nieuwe Ebbingestraat. De winkelruimte daar werd te klein en eind jaren ’90 betrok Tonika een groot pand aan de Regattaweg. Zoutkamp: “Hier hebben we bijna 13 geweldige jaren gehad! We hebben enorm genoten van de dagelijkse reuring in de winkel, de flow van de muziekhandel. Altijd met blije mensen werken. Het was een feest!”



“En we willen er graag op terug blijven kijken als een feest. Mooie herinneringen koesteren. Daarom is het dat we nu gaan stoppen. De invloed van internetverkopen en alleen over de prijzen moeten praten is gewoon niet ons ding”, zo zegt Zoutkamp.