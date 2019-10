Toeristische ondernemers Groningen: morgenavond bijeenkomst Leisure Academy

Ondernemers uit de toeristische sector in Groningen, opgelet! Morgen, donderdag 3 oktober, is er een informatieve bijeenkomst in De Coendersborg. Het betreft een bijeenkomst van de Leisure Academy, een initiatief om toeristische ondernemers te ondersteunen en te informeren.

Donderdag 3 oktober organiseert de Leisure Academy een bijeenkomst met als thema: ‘Bestemming 2030 - Durf te kiezen’. Het betreft een sessie voor ondernemers en medewerkers actief of geïnteresseerd in de toeristische branche. De bijeenkomst is in De Coendersborg, Coendershaag 1 in Groningen en begint ’s middag om kwart voor vijf.

Veel organisaties zijn bang dat door te kiezen voor een specifieke doelgroep bezoekers en/of klanten worden afgestoten. Maar zonder een duidelijke keuze te maken spreek je juist niemand aan en behaal je minder resultaat.

Tijdens de bijeenkomst staan de organisatoren stil bij het belang voor ondernemers in de toeristische sector om te weten wie hun doekgroep is. De eigen doelgroep is bereid te betalen voor datgene dat je aanbiedt.

Aan het eind van de bijeenkomst neemt Johan Russchen, in zijn rol van kwartiermaker van de Groningen Toerisme Coöperatie, de luisteraars mee naar de laatste stand van zaken.

De bijeenkomst duurt tot omstreeks acht uur ’s avonds en wordt afgesloten met een borrel.

Meer informatie: klik hier