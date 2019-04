Tentoonstelling over De Bosatlas in Grafisch Museum Groningen

In het Grafisch Museum in de St. Jansstraat gaat op 11 mei een bijzondere tentoonstelling van start over wat misschien wel het bekendste exportproduct van Groningen is: de Bosatlas. De tentoonstelling ‘De Bosatlas, de kunst van het weglaten’ vertelt en toont in 15 verhalen wat dit cultureel erfgoed zo bijzonder maakt.

Door de samenwerking tussen het museum, Noordhoff Uitgevers en het Nationaal Onderwijsmuseum is een unieke tentoonstelling tot stand gekomen. Bel aan bij Pieter Roelf Bos, de naamgever van dit icoon, en maak kennis met grafisch Groningen in het jaar 1877. Wandel langs de grenzen van druktechnieken en onderwijs-tijdperken. Kortom, stap in de wereld van De Bosatlas...

Pieter Roelf Bos introduceert in zijn atlas het fenomeen van de 'leer scheinende Karten'. 'De kunst van het weglaten' is een uniek en revolutionair inzicht dat voor de redactie van de Bosatlas tot op de dag van vandaag een belangrijke leidraad is bij het ontwikkelen van kaarten en atlassen.

Herken, verwonder en bewonder

De naamsbekendheid van de Bosatlas is enorm, en reikt tot ver buiten de muren van de school. Maar wie was Pieter Roelf Bos en wat bewoog hem tot het in kaart brengen van de wereld? Hoe werden kaarten gemaakt en welk verhaal vertellen zij? En hoe kan het dat dit lesboek zich al bijna 150 jaar weet te handhaven? De tentoonstelling laat zien hoe je met kaarten verhalen vertelt, als spiegel van de tijd, door de kunst van het weglaten en met de inzet van grafische technieken.

De schoolatlas: spiegel van de tijd

Het aardrijkskundeonderwijs heeft sinds 1877 vele ontwikkelingen doorgaan, en die zie je terug in de atlas. Eerst staat topografie centraal, daarna thematische kaarten. Vandaag de dag is er natuurlijk de volledig gedigitaliseerde Bosatlas. Door mee te ontwikkelen, vormt de Bosatlas een stevig fundament in het moderne aardrijkskunde-onderwijs. Daarnaast is de Bosatlas sinds 2004 ook actief buiten de schoolmuren met een reeks thematische atlassen.

Noordhoff Uitgevers en het Nationaal Onderwijsmuseum



De bundeling van verschillende expertises op het gebied van grafische technieken, cartografie en ontwikkelingen in het onderwijs maken deze tentoonstelling mogelijk. Het speciaal voor de tentoonstelling ontwikkelde materiaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd maakt ‘De Bosatlas, de kunst van het weglaten’ ook zeer geschikt voor een familie-uitje.

Concept en vormgeving

Studio 212 Fahrenheit uit Groningen heeft een prikkelend en modulair concept voor de tentoonstelling ontwikkeld. Studio Schuttinga uit Leiden tekende voor het grafisch ontwerp van de communicatiemiddelen en het begeleidende tentoonstellingsmateriaal.

Data en locaties

De tentoonstelling loopt van 11 mei 2019 tot 27 oktober 2019 in GRID Grafisch Museum te Groningen. Gedurende de tentoonstellingsperiode organiseert GRID een randprogramma met workshops voor volwassenen en kinderen, gerelateerd aan de expositie.

Vervolgens zal de modulair opgebouwde tentoonstelling van 8 november 2019 tot eind augustus 2020 in het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht te zien zijn.