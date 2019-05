Studenten Groningen met eigen gebouwde zonneauto naar World Solar Challenge

Studenten van de Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en Noorderpoort gaan met hun eigen gebouwde zonneauto voor de eerste keer meedoen aan de Bridgestone World Solar Challenge (BWSC) in Australië onder de naam Top Dutch Solar Racing. In de BWSC racen studententeams met zonneauto’s zo’n 3000 kilometer door Australië.

Noord-Nederland in de race

Naast Delft, Enschede en Eindhoven is nu ook Noord-Nederland vertegenwoordigd in deze race. Wat Top Dutch Solar Racing uniek maakt is dat het geen universiteitsteam is, maar een team met mbo-, hbo- en wo-studenten. De zonneauto wordt gebouwd in samenwerking met overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen in Noord-Nederland.

Top Dutch Solar Racing

Het team werd in februari 2017 opgericht door een groep studenten van de Hanzehogeschool met als doel een bijdrage te leveren aan innovatie en duurzaamheid en kennis te verbreden. Inmiddels bestaat het team uit 26 studenten van verschillende opleidingen die hun kennis met elkaar delen. Dagelijks werken zij aan de auto vanuit hun eigen werkplaats op het terrein van de Hanzehogeschool.

Bridgestone World Solar Challenge

De race start op 13 oktober in Darwin en eindigt in Adelaide op 20 oktober. De race voert de deelnemers van het noorden naar het zuiden, dwars door de outback van Australië. Iedere avond moeten de teams hun kamp opzetten waar ze op dat moment zijn geëindigd. Al sinds 1987 wordt deze wedstrijd gehouden.