Studente International Communication wint Hanze Innovatieprijs 2019

Marketingcampagne voor Duitse startup

Levke Sydow heeft in haar afstudeerwerkstuk een uitvoerige marketingcampagne uitgewerkt voor een Duitse startup die een nieuw menstruatieproduct op de markt heeft gebracht. De uitvoerige analyse, de prikkelende beelden, de inzet van influencers om een taboe te doorbreken, het integreren van culturele waarden, evenals het experimenteren met prototypes, maken tezamen een zeer compleet onderzoek.



De jury complimenteert Levke met haar uitstekende aanpak. De wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd is zeer goed toepasbaar voor veel andere bedrijven die nieuw zijn en een nieuw product willen introduceren. De scriptie springt eruit in diepgang, verzorging en het bij elkaar brengen van verschillende disciplines.



Tweede en derde plaats

Als tweede eindigt het werkstuk van Gerine Hoorn, student Vastgoed & Makelaardij, getiteld Omgevingspsychologie binnen Kentalis en de derde plaats is voor Irene Amsing, student Facility Management - Duurzame mobiliteit op de Zernike Campus. Deze prijswinnaars krijgen ieder een geldbedrag van €500, -.



Uniek kunstwerk naast geldprijs

Naast het geldbedrag van €2000,- ontvangt prijswinnares Levke ook een kunstwerk dat speciaal voor de Innovatieprijs is ontworpen. Het kunstwerk is gemaakt door Hedwich Rooks, derdejaars student Autonome Beeldende Kunst. Het werk bestaat uit lichtfilters die met de continue dynamiek van het licht worden vernieuwd. Door het te roteren lijkt het gefilterde licht te veranderen van vorm. Doordat alle onderdelen deels transparant zijn wordt dit versterkt en treedt er een illusionistisch effect op.



Hanze Innovatieprijs

Bij de Hanzehogeschool Groningen staan, naast goed onderwijs, de toepassing van onderzoek en interactie met de maatschappij centraal. Daarom wordt er binnen de hogeschool veel aandacht besteed aan kennistoepassing en innovatie en wordt excellentie op dit terrein gestimuleerd. De Hanze Innovatieprijs is een prijs van de Hanzehogeschool Groningen die om het jaar wordt uitgereikt aan studenten die effectieve en vernieuwende oplossingen voor het werkveld hebben onderzocht en uitgevoerd.