Docenten protesteren tegen kap 92 bomen voor nieuwe weg Zernikelaan: 'Waarom schuiven we het fietspad niet een paar meter op?'

Fietsers, voetgangers en automobilisten delen nu dezelfde weg. De gemeente Groningen wil die stromen op de Zernikelaan scheiden en een fiets- en voetpad aanleggen. Daar staan de bomen in de weg. De gemeente wil de kap van het groen compenseren door op een andere plek nieuwe bomen te planten.



“Die bomen zijn inmiddels veertig jaar oud en maken dit deel van Zernike juist mooi groen”, betoogt Specken. “Ik ben helemaal niet tegen het plan van de gemeente, maar waarom schuiven we het fietspad niet een paar meter op? Daar is meer dan voldoende ruimte voor. Ik weet dat de gemeente de kap compenseert, maar dat zijn nieuwe kale bomen.”



Specken diende met collega-docent Ward van der Houwen een bezwaarschrift in. Het duo vermoedt dat een ‘ontwerpreflex uit het verleden’ ten grondslag ligt aan het plan van de gemeente. Specken: “De Zernikelaan is ongeveer 1,5 kilometer lang. De gemeente heeft een kaarsrecht ontwerp gemaakt en daar stonden deze bomen bij in de weg.”



Specken en Van der Houwen vinden dat de kap van deze bomen niet bij het gemeentebeleid past. “Een gemeente die duurzaamheid en groen centraal stelt, hoort de principiële ontwerpkeuze te maken dat gezonde en volwassen bomen een beperking vormen in het ontwerp van de ruimtelijke omgeving”, stellen zij in hun bezwaarschrift.



De twee bieden de gemeente vijftien alternatieven waarbij de bomen kunnen blijven staan. Maandag gaan Specken en Van der Houwen in gesprek met de gemeente.