Politie vindt grote partij Zwitsal-producten

De politie in Groningen is op zoek naar winkeliers die de afgelopen tijd veel Zwitsal-producten uit hun zaak hebben zien verdwijnen. Bij een doorzoeking van een schuur in Paddepoel troffen agenten naast een gestolen fiets en scooter ook een grote partij babyproducten aan.

Via Facebook meldt de politie dat de fiets inmiddels terug is bij zijn rechtmatige eigenaar. Naar de herkomst van de scooter wordt nog onderzoek gedaan en ook de eigenaar van de partij Zwitsal-producten is nog niet gevonden.



Daarom vraagt de politie winkeliers in de stad na te gaan of bij hen de afgelopen tijd veel Zwitsal-producten zijn verdwenen. Als dit het geval is, kunnen de gedupeerden zich melden bij de politiebureaus aan de Parkallee of de Korreweg.