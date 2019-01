Peter Vandermeersch, hoofdredacteur NRC, houdt lezing voor Commercieele Club Groningen

Peter Vandermeersch komt komende dinsdag naar Groningen. Hij houdt dinsdag 22 januari een lezing voor leden van de Commercieele Club Groningen.

Het betreft een lezing uitsluitend voor leden van de Commercieele Club in De Buitensociëteit te Haren aan de Meerweg 227. De bijeenkomst is ’s middags vanaf vijf uur.

De lezing past in het beleid van de Commercieele Club om bekenden Nederlanders uit bedrijfsleven of media naar Groningen te halen.

Peter Vandermeersch

Peter Vandermeersch werd geboren in Torhout en groeide op in Brugge, Veurne en Aalst. Hij studeerde geschiedenis in Gent, journalistiek in Parijs en politieke wetenschappen aan Harvard.

Van 1988 tot 2010 werkte hij voor De Standaard. Sinds 1 september 2010 is Vandermeersch hoofdredacteur bij NRC Handelsblad. In september 2010 gaf hij aan hoe de krant meer dynamiek te geven en tot het centrum van het Nederlandse politieke en intellectuele debat te brengen.

Meer over de Commercieele Club Groningen: Klik hier