Onderzoek: Groningers geen grote liefhebbers van alcoholvrij bier

In Nederland drinkt men steeds vaker alcoholvrij bier. Zo kiest anno 2019 in totaal 46,6% van de Nederlanders vaker voor een alcoholvrije variant ten opzichte van drie jaar geleden. In Groningen is deze groei niet zo sterk, zo blijkt uit het onderzoek van Feestkleding365.nl, naar aanleiding van 30 jaar alcoholvrij bier op het Duitse Oktoberfest.

Alcoholvrij bier niet populair in Groningen



Iets meer dan een derde (38,1%) van alle Groningers geeft aan vandaag de dag vaker voor alcoholvrij bier te kiezen ten opzichte van drie jaar geleden. Ter vergelijking: in Drenthe drinkt 64,4% vaker alcoholvrij bier dan drie jaar geleden.



Vrouwen kiezen vaker voor alcoholvrij



Het zijn vooral vrouwen die vaker naar alcoholvrij bier grijpen. Bijna de helft, 49,0%, van de vrouwen drinkt vaker alcoholvrij bier in vergelijking met drie jaar geleden. Ook bij mannen is een flinke stijging te zien, maar ligt het percentage met 43,3% wel iets lager.



Hertog Jan populairste bier in Groningen



Ook werden Nederlanders gevraagd naar hun favoriete (reguliere) biermerk. Uit het onderzoek blijkt dat Groningers over het algemeen de voorkeur hebben voor Heineken. 25,2% van hen geeft namelijk aan dat zij het liefst bier van dit merk drinken. Hertog Jan staat op de tweede plaats: 24,9% van de mensen uit Groningen drinkt dit het liefst. Ook Grolsch staat in de top drie van populairste biermerken in de provincie (11,2%).