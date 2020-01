Ondernemers in Groningen gezocht die Stad socialer willen maken

De inschrijving van de derde Sociale Groningse Ondernemers Challenge is van start gegaan. Er zijn al ruim dertig initiatieven aangemeld. Ondernemers die mee willen doen kunnen een idee insturen en maken kans op microfinanciering. Bovendien krijgen ze advies en begeleiding door professionals. Na eerdere succesvolle edities in 2017 en 2018, kon een derde editie niet uitblijven. Dit jaar is de challenge gericht op de volgende thema’s: Prettig samen wonen in de buurt, Positieve gezondheid en Het voorkomen van zorg. Er worden verschillende inspiratiesessies georganiseerd om de thema’s toe te lichten. Op 13 februari is de eerste sessie over Positieve Gezondheid.





Uit een eerdere editie kwam allround service- en klusbedrijf Avhaal als een van de winnaars uit de bus. Oprichters Bart en Erik Lesschen werden hiervoor geïnspireerd toen zij merkten dat de vuilniszakken zich op het balkon van hun oma opstapelden, simpelweg omdat de container voor haar te ver lopen was. Daar wilden ze iets aan doen. Door statushouders en mensen in de bijstand op te leiden tot professionele vakmensen, zorgen zij nu voor betere leefomstandigheden onder ouderen en mindervaliden.





Zowel initiatieven als ervaren ondernemers die initiatiefnemers willen coachen zijn nog van harte welkom. Het aanmeldformulier en meer informatie is beschikbaar op de website www.sgoc.nl.