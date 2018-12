Nieuwe promotiecampagne Top Dutch richt zich op groene chemie

Een campagne van Top Dutch die zich er op richt om het Noorden internationaal in beeld te krijgen als aantrekkelijke regio om in te investeren, gaat zich specifiek richten op het thema ‘groene chemie’. Vooral in noord-Groningen rond Delfzijl en bij de Eemshaven heeft zich een indrukwekkende chemische industrie ontwikkeld, die bovendien voorop loopt bij de vergroening en verduurzaming. Tijdens de campagne wordt deze duurzame ontwikkeling onder de aandacht gebracht.

“A good place to be great”: dat is de nieuwe slogan van de grote marketingcampagne van de organisatie Top Dutch om Noord-Nederland aan te prijzen als regio om in te investeren. Daarbij zal de campagne zich met name richten op de groene chemie, en zal het Noorden zich profileren als dé regio in Nederland waar top-chemische bedrijven actief zijn, die bovendien op groene, duurzame wijze produceren.

Dat meldt donderdag 6 december het Dagblad van het Noorden. In het artikel meldt de Groningse gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) dat de Top Dutch campagne een vervolg krijgt, dat volgende week zondag wordt gepresenteerd tijdens de voetbalwedstrijd FC Groningen-FC Emmen.

Top Dutch is een campagne ter promotie van Noord-Nederland, en bedoeld om nieuwe investeerders en bedrijven naar het Noorden te lokken. Een jaar geleden ging de campagne van start. De campagne kreeg ruim aandacht in de media omdat het zich met enige bravoure en brutaliteit richtte op Elon Musk in de hoop dat hij zou besluiten om fabrieken die hij in Europa wilde bouwen, in Noord-Nederland te bouwen. Maar deze campagne heeft wat dat betreft niet het gewenste resultaat gehad: Elon Musk is niet in Nederland gaan investeren. Bovendien kwam de campagne afgelopen jaar in het nieuws vanwege gekibbel tussen uitvoerende partijen.

In de vervolg-campagne wil het Noorden zich presenteren als Top Dutch regio voor duurzame chemie. Het Noorden, en met name rond Delfzijl, is een chemiecluster dat qua omvang al het tweede van Nederland is. Er is veel groene stroom uit Scandinavië, en er zijn volop grondstoffen voor groene chemie afkomstig uit suikerbieten of aardappelen.