Natuurdocu WAD bekroond met Gouden Film

De natuurdocumentaire WAD, een natuurfilm over het Waddengebied, heeft al 100.000 bezoekers naar de bioscoop getrokken en heeft daarom een Gouden Film gekregen.

Regisseurs Ruben Smit en Melchert Meijer zu Schlochtern kregen de Gouden Film donderdag van het Nederlands Film Festival.



WAD, overleven op de grens van water en land is de veertiende film die dit jaar de Gouden Film-status heeft behaald. Het is de eerste Nederlandse natuurfilm over het waddengebied. De film belicht het ecosysteem; van de kleine kiezelwieren onderaan de voedselketen tot aan de slechtvalk en de grijze zeehond, het grootste roofdier van het wad.



Smit maakte eerder de natuurfilm De Nieuwe Wildernis, die meer dan 400.000 bioscoopbezoekers trok.