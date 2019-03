MHI Vestas vestigt zich in Eemshaven voor onderhoud windmolenparken op zee

Het bedrijf MHI Vestas vestigt zich in de Eemshaven. Vanuit de Eemshaven verzorgt het bedrijf de komende 15 jaar het onderhoud en de exploitatie van de 33 Vestas turbines van het windpark Deutsche Bucht, in het Duitse deel van de Noordzee.

Het windpark Deutsche Bucht bestaat uit 33 windmolens, samen goed voor 178.000 huishoudens. Hiermee wordt de CO2-emissie teruggedrongen met meer dan 360.000 ton per jaar.



Het onderhoud wordt georganiseerd vanuit het splinternieuwe onderkomen van DHSS aan de Beatrixhaven. Daarmee is MHI Vestas de eerste vaste klant van DHSS. Voor de Eemshaven is het gerenommeerde MHI Vestas een prachtige toevoeging aan de toch al imposante lijst met offshore wind gerelateerde bedrijven, zo meldt Groningen Seaports.