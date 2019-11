Lutje Lokaal: Volgende week zaterdag 30 november uniek Gronings alternatief voor Black Friday

Volgende week zaterdag 30 november is het voor de eerste keer ‘Lutje Lokaal’ in Groningen. Dat is het Groningse vervolg op Black Friday. Dat is de dag wanneer tal van bedrijven in Nederland stunten met aanbiedingen. Groningen komt de zaterdag er na met een uniek vervolg daarop, onder de naam ‘Lutje Lokaal’. Zelfstandig ondernemers in Groningen leggen die zaterdag de klanten extra in de watten. Er is veel belangstelling voor: er hebben zich al 25 ondernemers aangemeld.

Lutje Lokaal is bedacht door ondernemers Amber van Koko Toko, Nynke Kloosterman van Diezijner en Musetta van Musjes Kinderwinkel. ‘Het is eigenlijk de Groningse variant op Small Business Saturday. Op deze manier geven we wat tegengas in de richting van Black Friday. Er zijn al heel wat winkels die zich hebben aangesloten!’, zo vertellen de initiatiefnemers.

Het gaat om straten waar relatief veel zelfstandig ondernemers zijn gevestigd, bedrijven die het winkelen in Groningen juist zo kleurrijk en avontuurlijk maken, zoals Zwanestraat, Oude Boteringestraat, Folkingestraat of Oosterstraat.

Volgens het drietal is ‘Lutje Lokaal’ ook bedoeld als blijk van waardering van de zelfstandig ondernemers voor het feit dat de consument hun zaken weten te waarderen. 'Wij gaan als kleine, maar gedreven ondernemers niet stunten met prijzen. Maar we hebben andere manieren waarop we onze klanten willen bedanken voor het feit dat ze bij ons kopen'.

‘We uiten onze dankbaarheid op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door alle klanten een cadeautje te geven, iets leuks te organiseren, of door hen in de watten te leggen. Daarnaast zijn we allemaal op ’s avonds zeven uur open, zodat je uitgebreid tijd hebt om te shoppen’.