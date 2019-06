Lezing voor Groningse ondernemers: : 'Hoe overleef je als organisatie het digitale tijdperk?' (26 juni)

Woensdagavond 26 juni houdt trendwatcher Sander Duivestein een lezing voor Gronigse ondernemers en zakenmensen over het onderwerp: 'Hoe overleef je als organisatie het digitale tijdperk?'. Aanmelding voor deze lezing, die gaat over zichtbaarheid op Facebook en Instagram en georganiseerd door MKB Noord en Stichting MKB Ondernemersavond, is nu al mogelijk via deze link : trendship.nl/facebook-aanmelden . (Lees verder)

In samenwerking met MKB Noord en Stichting MKB Ondernemersavond biedt Trendship jou op woensdag 26 juni de kans om van Facebook zelf te leren hoe je jouw bedrijf laat schitteren op Facebook en Instagram. In vier rondes gidst Facebook je door alle basis-ingrediënten voor het perfecte social-mediarecept.



Met een key-note van trendwatcher Sander Duivestein start de avond met de vraag: 'Hoe overleef je als organisatie het digitale tijdperk?' Na de eerste inspiratie te hebben opgedaan bespreek je met Facebook Sales Manager Benelux Sue Stephens de best-practices rond het opnemen van sociale media in bedrijfsinnovatie. Van algemene inspiratie tot concrete voorbeelden.

Luisteren is leuk, maar je gaat ook zelf aan de slag! Tijdens de Instagram Stories School: een sessie waarin Facebook Account Strategist Jihane Boukou je niet alleen laat zien hoe Instagram Stories werken, maar je ook meteen mee laat doen. Behalve inspirerende en praktische workshops, krijg je tijdens de Pocketeditie ook alle ruimte om de Facebook professionals vragen te stellen en om te netwerken.





De Pocketeditie vindt plaats in EM2 Groningen (Suikerlaan 6, Groningen) van 19.00 - 22.00 uur. Na inschrijving ontvang je aanvullende informatie.