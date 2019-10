Kranenburgpark: nieuw park om uit te blazen voor bedrijven en bewoners van de wijk Buitenhof

Medewerkers van het bedrijvenpark Kranenburg en bewoners van de wijk Buitenhof hebben binnenkort een mooie nieuwe gelegenheid om te wandelen of uit te blazen. In november gaat er namelijk een nieuw groengebied open, het ‘Kranenburgpark’. Kranenburgpark wordt gerealiseerd op verzoek van bedrijven gevestigd op Kranenburg en bewoners van de wijk Buitenhof en dankzij een samenwerking tussen Bedrijvenvereniging WEST , de gemeente Groningen, Donkergroen en een bijdrage uit Het Fonds Ondernemend Groningen.

De gedachte achter Kranenburgpark vanuit Bedrijvenvereniging WEST is om het bedrijvenpark aantrekkelijker te maken door duurzaam groenonderhoud te combineren met aanleggen van betere looproutes met beweeg- en sportmogelijkheden waardoor het vestigingsklimaat voor bedrijven wordt verbeterd en Kranenburg een aantrekkelijke plek is om te werken en te verblijven.

Een rondje lopen door het groen tijdens de lunchpauze, vergadering rond de picknicktafel of na het werk meedoen aan een bootcamp? Vanaf november kan het allemaal in Kranenburgpark.



De initiatiefnemers organiseren donderdag 3 oktober een informatieve lunchbijeenkomst over de mogelijkheden van Kranenburgpark voor medewerkers van bedrijven en organisaties die gevestigd zijn rond de Eemsgolaan en Rozenburglaan.



Steven Hamstra van het TopSportZorgCentrum is gevraagd om belangstellenden te informeren over de professionele trainingen op het gebied van bijvoorbeeld yoga, loop-, fiets- of bootcampactiviteiten. Martin Dijkstra zal namens Groningen Bereikbaar aanwezig zijn om met u te kijken welke acties nog ondernomen kunnen worden om de bereikbaarheid te verbeteren.



Datum: 3 oktober 2019

Tijd: 12:00 - 13:30

Locatie: 2Corpus, TopSportCentrum, Laan Corpus den Hoon 101 te Groningen