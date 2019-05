Kantoorruimte huren in modern pand op bekendste campus van Nederland?

Nabij het Zernike complex aan de noordelijke rand van de stad Groningen, ligt op een prachtige locatie dit moderne kantoorgebouw op een royale kavel van 1371m², omgeven door een perfect afgewerkt terrein en groen. Het geheel is gebouwd in 2008. De Zernike Campus is een van de bekendste en oudste campussen in Nederland.

In het pand zijn de gehele begane grond (ca. 325m²) en de verdieping (ca. 310m²) beschikbaar voor verhuur. De begane grond en de verdieping zijn eventueel separaat te verhuren. Het gebouw is voorzien van een eigen entree.



Zowel op de begane grond als op de verdieping zijn naast de werkruimten voldoende pantry's en sanitaire voorzieningen aanwezig. De plafonds zijn afgewerkt met een systeemplafond waarin verlichting en ventilatie zijn opgenomen. Het gebouw is voorzien van een hoogwaardige luchtbehandelingsinstallatie met warmteterugwinning en koeling.



De kantoorruimten zijn flexibel in te delen en voorzien van kabelgoten. Bij het gebouw zijn 18 parkeerplaatsen aanwezig en beschikbaar op eigen terrein.



De huurprijs bedraagt € 120,- per m2 per jaar, € 20,- servicekosten per m2 per jaar en € 550,- per parkeerplaats. Voor informatie over de huurprijs en voorwaarden kunt u contact opnemen met Lamberink Bedrijfsmakelaars, telefoonnummer 050 367 2028.



Bekijk hier alle informatie op de website van Lamberink.