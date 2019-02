Honderden vacatures in Groninger horeca: BaanBorrel moet uitkomst bieden

Volgens het UWV staan er momenteel zo’n 850 vacatures open in de stad-Groninger horeca en weten werkgevers in de branche deze maar moeilijk in te vullen. Om op een laagdrempelige manier kennis te maken met potentiële medewerkers, wordt daarom de BaanBorrel georganiseerd.



“Het werken in horeca draait om motivatie, competenties en persoonlijkheid. Dit komt niet naar voren op een duur cv of een ingewikkeld sollicitatiegesprek. Daarom is de kern van de Baanborrel een gezellige ontmoeting, waar werkzoekenden en werkgevers op informele manier met elkaar in contact komen”, aldus de organisatoren (Werk in Zicht, Horecagroningen.nl en De Drie Gezusters).



De BaanBorrel vindt plaats op 18 maart en begint om 16.00 uur in De Drie Gezusters in Groningen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.werkinzicht.nl/baanborrel