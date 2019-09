‘Groningse ondernemers kunnen mobiliteit vaak veel slimmer regelen’

“Veel ondernemers twijfelen aan de juiste oplossing voor hun mobiliteitsvraagstuk”, legt Gerke Vos van PIM Lease uit. “Ze willen graag persoonlijk advies op ondernemersniveau. En dat is precies wat wij doen. We drinken eerst een bak koffie met onze klanten en kijken daarna of leasen eigenlijk wel een goed idee is. Misschien is een fiets of een ander vervoersmiddel wel de perfecte oplossing voor een mobiliteitsvraagstuk”, vult hij lachend aan.



PIM Lease krijgt dagelijks vragen over mobiliteitsvraagstukken. “Lang niet elke ondernemer weet precies hoe het zit met het zakelijk of privé rijden van een auto”, zegt Gerke Vos. “Dat is belangrijk, want het is allemaal onderdeel van het mobiliteitsvraagstuk.”



Geloofwaardigheid



“Net zo goed dat je als bedrijf rekening moet houden met je eigen achtergrond en uitstraling en de branche waarin je werkt”, vervolgt hij. “Afgelopen week hebben we nog een Tesla besteld voor een klant die een duurzaam en gerecycled product verkoopt. Dan ben je met een elektrische auto natuurlijk wel een stuk geloofwaardiger richting je klanten. Bovendien is het dit jaar ook nog eens extra aantrekkelijk om elektrisch te gaan rijden.”



Slimme keuzes met betrekking tot mobiliteit begint met een goed advies. “Vaak loont het om voor een jong-gebruikte auto te gaan, al dan niet uit Nederland. De afschrijving hiervan is minder hoog, het leasebedrag daardoor lager. Voor bijvoorbeeld geïmporteerde auto’s geldt dat je vaak meer luxe voor minder geld krijgt.” Zo zijn er vele opties die uiteindelijk leiden tot een mooi totaalplaatje, al dan niet ook voor de medewerkers van het bedrijf. “Het uitbetalen van losse kilometervergoedingen is soms duurder dan het inzetten van een paar leaseauto’s.”



PIM Lease: oude, vertrouwde kwaliteit in een nieuw jasje



PIM Lease wordt geleid door ondernemers en eigenaren Gerke Vos, Patrick Doornbos, Marko ten Boer en Gerben de Groot. Zij werkten al jaren samen bij verschillende leasemaatschappijen. Een aantal jaar en ondernemingen verder vonden ze elkaar weer bij importbedrijf Mondial Automotive Group. Ze merkten, dankzij hun verleden in de autolease, dat hun lease kwaliteiten werden gemist op de Noordelijke autoleasemarkt. “Ondernemers missen een partij waar het gaat om de relatie en het ondernemerschap. PIM Lease was geboren: oude, vertrouwde kwaliteit met een plezierige aanpak in een nieuw jasje”, zo besluit Gerke Vos.