Groningse Familienet slaat internationale vleugels uit

Het stad-Groningse Familienet, een online platform waar medewerkers uit de zorg foto’s, berichten en video’s met de familieleden van een cliënt kunnen delen, slaat internationaal de vleugels steeds verder uit. Eerder was het familiebedrijf al actief in België en Duitsland, maar inmiddels is er ook interesse vanuit onder andere Engeland, Noorwegen en Denemarken.