‘Groningse’ Amerikaanse ambassadeur terug op geboortegrond

De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra, ooit geboren in Bedum, bracht donderdagmiddag een werkbezoek aan de provincie Groningen. Aan de Eemsdelta, om precies te zijn. Hij oriënteerde zich op de vele ontwikkelingen in en rond de Eemshaven.

Zo bezocht hij onder meer het grootste windmolenpark van Nederland, en alle offshore activiteiten in de Eemshaven. Daarna reed het gezelschap door naar Delfzijl, waar hij het chemiecluster bezocht.

Ambassadeur Hoekstra - zijn ouders hadden een bakkerij in Bedum, maar als kind vertrok hij samen met hen naar de VS - kreeg alle informatie over actuele ontwikkelingen van Cas König, directeur van Groningen Seaports (tweede van rechts op de foto) en van gedeputeerde voor Economische Zaken Patrick Brouns (links van de ambassadeur).