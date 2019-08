Gronings bedrijf uit Appingedam: order voor 10.000 LED-lichtarmaturen voor fietsenstallingen op NS-stations

Hewa Light & Cable Solutions levert de LED-armaturen aan spoorbeheerder ProRail. Ze vervangen de oude TL verlichting die ProRail tot nu toe gebruikt in de fietsenstallingen in heel Nederland; een duurzame en besparende operatie. De drie meter lange armaturen zijn energiezuinig en hebben een lange levensduur. De eindassemblage is specialistisch werk want de kunststofdelen worden gelijmd met een speciale lijmtechniek.

Startschot in Appingedam

Directeur-eigenaar Henk Warners van Hewa en bestuursvoorzitter Meindert Joostens van Werkplein Fivelingo gaven het startschot voor de werkzaamheden op 25 juli 2019 in Appingedam. Onder toeziend oog van Werkpleindirecteur Bart Lensink bekeken ze daarna de assemblagelijn.

Werkplein Fivelingo is blij met het duurzame en sociale karakter en de hoogwaardige werkzaamheden die met deze opdracht gemoeid zijn. Ook de manier waarop directeur Warners van Hewa het sociale aspect van de opdracht invult spreekt aan; hij is regelmatig op Werkplein om te ondersteunen en te adviseren bij de eindmontage. Mede daardoor zijn alle partijen verzekerd van een hoogwaardig eindproduct.

Op de foto: Bart Lensink, Meindert Joostens en Henk Warners bij de assemblage