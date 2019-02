Groninger studenten voorzien online ondernemer ‘Frank’ van HR-advies

Studenten van het Groningen Digital Business Centre hebben in het kader van een ‘student-consultancy’ leerproject adviezen kunnen geven op het gebied van Human Resource-management aan het online-bedrijf Frank uit Groningen. Frank is al vijf jaar één van de snelst groeiende bedrijven in Europa en heeft meer dan 150 webshops. Het bedrijf vroeg de studenten om mee te denken over de oplossing voor aan actueel probleem op het gebied van personeelsbeleid.

Een groep studenten van het Groningen Digital Business Centre werkte in het afgelopen blok aan een project met een student consultancy opdracht bij Frank, een online bedrijf uit Groningen. De studenten, onder begeleiding van HR manager en opdrachtgever Emmie Carabain en docent Gert Haanstra hebben het verloop onder het personeel onderzocht.

Carabain licht toe: "Onze verloopcijfers zijn relatief hoog. Hoog verloop resulteert onder andere in hogere kosten voor recruitment en het inwerken van nieuwe werknemers. Hoe kunnen we dit verbeteren waardoor er een duurzamere arbeidsrelatie ontstaat? Dat was de opdracht aan deze groep studenten." Daar zijn de studenten vanuit het GDBC, onderdeel van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen, mee aan de slag gegaan.

Annerie Veldsema, student Change Management van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde was één van de studenten die bij Frank aan de slag is gegaan: "We hebben data verzameld uit meerdere bronnen die allen van belang waren om een kwalitatief waardevol onderzoek neer te zetten. Met al deze gegevens en een uitgebreid literatuuronderzoek zijn we tot een advies gekomen. Bestaande uit een viertal scenario’s waaruit het management van Frank kan kiezen.

Na afloop louter tevreden gezichten. Carabain was namens Frank content met het gepresenteerde advies en kijkt terug op een plezierige samenwerking: "De ervaring met de projectgroep was zeer aangenaam. Een waardevol onderzoek is neergezet door een goed samenwerkend en professioneel team." Ook studente Veldsema blikt tevreden terug: "Een geweldige kans om alles te leren. Tijdens het project leerde ik hoe te communiceren en samenwerken op een professioneel niveau en hoe ik echte live problemen bij een bedrijf kan oplossen." En docent Haanstra tenslotte is ook tevreden met de consultancy opdracht bij Frank: "Een goed verlopen project dat interessante inzichten heeft opgeleverd!"

