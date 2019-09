Groningen wil afvalbrengstation voor textielafval, zegt wethouder Chakor

Groningen werkt aan een hub voor de verwerking van textiel. Dat is een methode om op duurzame wijze het enorme overschot aan textiel in Groningen aan te pakken, en een deel van dat textiel een duurzame toekomst te geven, zo meldt de Groningse wethouder Chakor. Ze sprak zaterdag bij het evenement 050&Mode van de Groningen City Club.

Om het grote overschot aan textiel in Groningen op duurzame wijze aan te pakken zou je kunnen denken aan een afvalbrengstation met accenten op textiel. Volgens wethouder Chakor biedt recycling nieuwe kansen aan de modebranche.

‘Onze ambitie is om in Groningen een hub te ontwikkelen voor de verwerking van textiel. We streven naar de ontwikkeling van een zogenaamde circulaire hub, want.. we hebben ook enorm veel textielafval.’

‘Je zou kunnen denken aan een afvalbrengstation met accenten op textiel. Bij dit station zou je een repair café kunnen realiseren maar vooral ook een broedplaats/maakplaats kunnen faciliteren voor onze ontwerpers die iets met onze reststromen kunnen maken of fabriceren.’

‘En zo kan je nog een stapje verder gaan. Je hoeft nieuwe textiel niet alleen van resttextiel te maken. Wat de denken van een nieuw mantelpak of broek gemaakt van visnetten of van hout? Of van oude textiel garen laten maken, verweven en er een nieuw meubelstofje voor je bank van laten maken. Je kunt het zo gek niet bedenken. Circulair wordt mode!’, aldus de wethouder

Lof voor 050&Mode

De wethouder was blij dat het mode-evenement van Groningen City Club, leerlingen van het Noorderpoort en het Alfa college in het teken stond van duurzaamheid. ‘Ik heb begrepen dat dit jaar GCC op 050& mode dit thema heeft uitgekozen ook heel specifiek om ons bewustzijn t.a.v. verspilling, CO2 en overdaad ook te koppelen aan duurzaamheid. Een erg actueel thema, dat zeker aandacht verdient.’