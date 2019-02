Groningen voorbeeld in Europa

Groningen heeft zich dinsdagmiddag uitstekend gepresenteerd in Europa. Dat was te danken aan een delegatie van de Groningen City Club en de gemeente Groningen die voor de Europese Commissie in de grote vergaderzaal van Europa (zie foto boven) een presentatie gaven. Zij vertelden over de manier waarop Groningen er in slaagt de winkels aantrekkelijk te houden, waar tal van steden in Europa nog te maken hebben met malaise en leegstaande winkelpanden in het centrum.