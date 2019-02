Groningen steeds populairder in Tokio en de rest van Japan

Groningen geniet steeds meer bekendheid in Tokio en de rest van Japan. Dat is te danken aan FC Groningen, en dan met name aan de Japanse spits van FC Groningen: Ritsu Doan.

Vanuit Japan worden zijn verrichtingen bij FC Groningen nauwlettend gade geslagen. Dat levert extra handel op voor FC Groningen. Robert Klaver, commercieel directeur van FC Groningen, zegt zaterdag in het Dagblad van het Noorden dat de club tot nu toe al honderdduizend euro extra omzet heeft gerealiseerd, dankzij de verkoop van wedstrijdshirts.

FC Groningen hoopt nog meer zaken te kunnen gaan doen met Japan omdat het een nieuwe Japanse speler heeft aangetrokken, Ko Itakura. In Japan neemt de populariteit van voetbal enorm toe, zeker sinds het de finale bereikte van de Asian Cup.

Overigens verwacht FC Groningen niet dat de bomen nu tot in de hemel zullen gaan groeien, want in het verleden was het meeste geld te verdienen aan televisierechten, maar die liggen nu niet meer bij individuele clubs maar bij de Eredivsie CV. Wel laat FC Groningen speciale video’s maken door FC Groningen TV, en die kunnen wel weer financieel aantrekkelijk worden voor FC Groningen.

Hóe veel omzet FC Groningen uiteindelijk extra zal krijgen dankzij de Japanse spelers is niet te zeggen, maar volgens Rovert Klaver is Japan, met 127 miljoen inwoners, in elk geval een zeer interessante afzetmarkt, en staat hij tegenwoordig iedere mogen om zes uur op om zo snel mogelijk mail uit Japan te kunnen beantwoorden.

(Foto boven: Ristu Doan, Facebook).