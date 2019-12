Groningen is enige provincie waar de economie krimpt en dat komt door de gaswinning

Met de gaswinning meegerekend komt de economische krimp in de provincie volgend jaar uit op 0,3 procent en dat is net zoveel als in 2019. Wordt de gaswinning niet meegenomen, dan stijgt de economie in Groningen met 1,6 procent en dat is een fractie hoger dan het landelijke gemiddelde (1,5 procent). De regio Delfzijl krijgt het komend jaar wel moeilijk dankzij een ongunstige sectorstructuur en bevolkingsontwikkeling.



Groningen doet het dan ook beter dan Drenthe (0,8 procent) en Friesland (0,9 procent). Hekkensluiter in de lijst is Limburg, waar de economie met 0,7 procent stijgt, zo verwacht ING. Flevoland groeit in 2020, zo verwacht ING, met 2,4 procent bovengemiddeld. Er is relatief veel bedrijvigheid in de zakelijke dienstverlening en daarnaast groeit de bevolking er veruit het hardst van alle regio’s. Mensen in Flevoland zijn bovengemiddeld actief op arbeidsmarkt en dat betekent een extra impuls aan de economische dynamiek in tijden van loonstijging en koopkrachtverbetering. In 2019 liet Utrecht (3,4 procent) de beste groeicijfers zien. Dat kwam vooral door een provinciale herindeling. Utrecht kreeg er twee gemeenten bij.