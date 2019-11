Groningen domineert op Gazellen Awards in Noord-Nederland

In totaal kregen 53 bedrijven uit de regio Noord donderdagavond de titel FD Gazelle uitgereikt als beloning voor hun bovengemiddelde groei, zo meldt het Financieel Dagblad. Het gaat om bedrijven die over de laatste drie boekjaren ten minste 20 procent in omzet groeiden.



Ook bij de hoofdprijs — de Gouden Gazelle Award — domineerden bedrijven uit de stad Groningen. Daarbij gaat het om bedrijven die het best scoren met de combinatie van omzetgroei, winstgevendheid en de groei van het personeel. Zowel in de categorie ‘klein’ als in de categorie ‘middelgroot’ ging er een Gronings bedrijf met de eerste prijs vandoor: SolarFields in de categorie klein, en Finanxe Management als middelgroot bedrijf.



In de categorie kleine bedrijven (met een omzet van €250.000 tot €2 mln) stonden, behalve SolarFields, tien andere Groningse bedrijven: AdResults, Conversies.nl, DWCPRINT, Ecocert, Harrier accountancy-bedrijfsadvies, Qlic Internet Solutions, SelectPro, Parkos, Tomorrowmen en zaak-shops.nl.



Ook in de categorie middelgroot staan elf bedrijven uit de stad. Finanxe Management dus op de eerste plek, gevolgd door Nova Incasso, Gadero, 365Werk, Bleydenberg Deurservice, BTN de Haas, Corparis, Global, Payrollplaats Nederland, VoIPGRID en Voys United.



In de categorie ‘groot’ staat één bedrijf uit Groningen: Brandfield. De Gouden Gazelle in deze cateroe ging naar Easy Toys in Veendam.