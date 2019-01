Groningen Digital Business Centre (GDBC) helpt studenten aan gewild certificaat

Het Groningen Digital Business Centre - een gezamenlijk initiatief van meerdere faculteiten van de Rijksuniversiteit Groningen (Faculteit Economie en Bedrijfskunde en Faculty of Science and Engineering) - had een feestelijke afsluiting van haar Learning Community LEAN deze week. Een learning community is een werkvorm waarin een groep studenten samen met de docent en bedrijven aan een actueel thema of onderwerp aan de slag gaan om van elkaar te leren.

De Career Services van de faculteit faciliteert deze leervorm. In dit geval was het dus LEAN, en het mooie van deze community was dat de studenten voor een aantrekkelijk bedrag het zeer gewilde LEAN certificaat Green Belt aan het einde van de course door middel van een digitaal examen in de wacht konden slepen.

Dat gelukte de studenten in grote getale en docent Bas Baalmans, die de Learning Community begeleidde kijkt uitermate tevreden terug op het proces en resultaat. "Absoluut. Een imposant aantal geslaagden in deze course. Een ander succes vond ik persoonlijk de gevarieerde samenstelling van deze groep met studenten uit beide faculteiten", aldus Baalmans.

De course bestond uit een aantal theoriecolleges over LEAN, een tweetal bedrijfsbezoeken (Noordhoff Uitgevers en Philips), een e-learning module en dus een digitaal examen gefaciliteerd door Skoledo.

Gezien het succes is het aannemelijk dat er na de zomer wederom een Learning Community LEAN zal worden georganiseerd door het GDBC.