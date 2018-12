Gratis drinken tijdens diner in ‘De Biechtstoel’

Toenemende concurrentie in de Groningse horeca zorgt er voor dat bedrijven in deze sector voortdurend moeten vernieuwen. Dat leidde bij restaurant De Biechtstoel in Groningen tot een nieuwe formule: gratis drinken tijdens een diner.

Het betreft een aanbieding voor gratis drinken bij een driegangendiner van 29,95. Deze prijs is dan inclusief wijn, bier of frisdrank.

Volgens het Dagblad van het Noorden van zaterdag 29 december gaat de aanbieding in op 14 januari. Volgens eigenaar Matthijs Vinckemöller is er de afgelopen veertien jaar dat hij eigenaar is van De Biechtstoel veel horeca bijgekomen in Groningen, en is het tijd om een nieuwe doelgroep aan te boren.

Door met inclusief drinken te komen hoopt hij een brede doelgroep te kunnen bereiken: zowel studenten als hun ouders of grootouders.

Overigens gelden er wel enige regel: men mag drinken tot en met het laatste gerecht, en daarna is het afgelopen. Een andere voorwaarde is dat de drankjes ondersteunend aan het diner dienen te zijn, aldus Matthijs Vinckemöller.