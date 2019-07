Gele steentjes binnenstad: 90.000 m2 op duurzame wijze vervangen

De tijd van glibberen en glijpartijen op gladde gele steentjes in de Groningse binnenstad is binnenkort voorbij. Wethouder Glimina Chakor (groenLinks) heeft gisteren een officiele start gemaakt met het vervangen 90.000 m2 gele stenen, door betere en stroevere. Bijzonder is dat de vervanging op duurzame wijze geschiedt.

Gisteren, maandag 1 juni, is gestart met het vervangen van de kenmerkende gele stenen in de binnenstad van Groningen. Wethouder duurzaamheid Glimina Chakor voerde hiervoor de starthandeling uit. Aannemer Avitec is de aanbesteding gegund en doet dit volledig emissievrij. Dit houdt in dat zowel het gereedschap als de machines geen CO2 uitstoten. Het is voor het eerst in Nederland dat een klus van deze omvang volledig emissievrij wordt uitgevoerd.

Het totale gebied van circa 90.000 m2 gele stenen wordt de komende 5 jaar vervangen door een steen die getest is op betere stroefheid. Hiervan wordt circa 25.000-30.000 m2 meegenomen in andere nog uit te voeren werkzaamheden in de binnenstad. Het vervangen van de circa 55.000-60.000 m2 is voor de duur van twee jaar aanbesteed aan aannemer Avitec. De geraamde uitvoeringskosten zijn circa €1.500.000,-

Duurzaamheid is een van de vijf doelen in het Groningse aanbestedingsbeleid. Avitec heeft voor deze klus haar volledige inventaris duurzaam ingekocht. Alle apparaten zijn elektrisch en worden ’s nachts in het depot met groene stroom opgeladen. Daarnaast rijdt de vrachtwagen die het bedrijf inkocht op HVO brandstof.

Daarnaast scoorde Avitec in de aanbesteding op het inzetten van Social Return, waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingehuurd. Naast duurzaamheid is het toepassen van Social Return een voorwaarde in het Groningse aanbestedingsbeleid.

Meer informatie over het ontwerp en de uitvoering kunt vinden op de website: www.ruimtevoorjou.groningen.nl .

(Foto: Henk Tammens, gemeente Groningen).