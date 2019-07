Digital Office Groningen met nieuw team aan de slag als digitale denktank

Digital Office Groningen gaat een nieuwe fase in. De aanjager van digitale transformatie werd in 2017 opgericht om digitale initiatieven in Groningen samen te brengen en nieuwe initiatieven te stimuleren. De organisatie gaat nu een nieuwe fase in, waarin een nieuw, enthousiast en proactief team als digitale denktank aan de slag gaat om de positieve dynamiek in de noordelijke digitale sector te versterken.

Het nieuwe team zal achter de schermen als denktank hulp bieden aan belanghebbenden. Daarnaast zal het Digital Office bestaande initiatieven in kaart brengen en gewenste nieuwe initiatieven stimuleren. Ook het versterken van de onderlinge samenwerking tussen de bestaande initiatieven en het bieden van ondersteuning bij het in beeld brengen van hun doelgroepen zijn taken die het Digital Office op zich zal nemen.



Het Digital Office is gevestigd aan de Melkweg 1 in Groningen en bestaat uit de volgende mensen uit het onderwijs, overheid en het bedrijfsleven: Lian de Boer (gemeente Groningen), Harold van Emst (Samenwerking Noord), Sylvia van Tol (Samenwerking Noord), Sanne Borger (Noorderpoort), Jesse Siegers (provincie Groningen), Jeroen Bos (Bossers & Cnossen / NOO) en Marco de Jong (G-force/ NOO).



Digital Office is te bereiken via office@digitalgroningen.com en is vanaf 4 september elke woensdagochtend te bezoeken in het Kasteel, Melkweg 1.