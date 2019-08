De Drie Gezusters zet in op duurzaamheid; zelfbediening voor terrasverwarming

De Drie Gezusters aan de Grote Markt in Groningen zet in op duurzaamheid en energiebesparing. Bezoekers van het terras op de Grote Markt kunnen zelf hun terrasverwarming in- en uitschakelen en een deel van de verlichting is vervangen door duurzame LED-verlichting.

In het Dagblad van het Noorden vertelt bedrijfsleider Sil Doeksen dat na een lange zoektocht inmiddels 140 van de 1000 oude gloeilampen zijn vervangen. De nieuwe led-lampen kunnen op afstand worden gedimd en van kleur veranderen. Groot voordeel: met deze lampen blijft de kroegsfeer behouden. “Bruine cafés en historische hotels die het van sfeer en beleving moeten hebben, konden nog niet zonder de oude gloeilamp.” Dankzij deze lamp kan eindelijk de overstap naar led-verlichting gemaakt worden.



De Drie Gezusters is sowieso druk met energiebesparing. De nieuwe ijsblokjesmachine heeft 21 liter minder water nodig voor 1 kilo ijs en bij de nieuwe koelkasten worden de rubbers regelmatig gecontroleerd om op die manier het verbruik zo laag mogelijk te houden.



De opbrengst van de energiebesparing steekt Doeksen in verdere verduurzaming. Dat kan grootschalig, maar ook klein. Door te stoppen met plastic rietjes bijvoorbeeld. “Maar je weet dat het nooit allemaal tegelijk kan. Zeker niet in zo’n oude, iconische gevelrij als die van ons. Het oudste deel stamt uit 1225, sommige muren zijn twee meter dik.” Maar dat heeft ook weer een voordeel: via de muren lekt er nauwelijks warmte weg.