Commercieele Clubs Groningen starten nieuwe jaar vol inspiratie en met frisse blik

De drie Commercieele Clubs uit Groningen zijn het nieuwe jaar gezond en inspirerend gestart. Gisteren, zondag, namen tientallen leden deel aan een gezamenlijke wandeling in de nieuwe Drentse Natuurplaats Noordsche Veld nabij Norg. Dat is een nieuw ontwikkelde locatie waar het schitterend wandelen is. En dat deden de leden van de Commercieele Club Groningen, de Commercieele Club Groningen Senioren en de Jongeren Commercieele Club Groningen.