Commercieele Club Groningen bijgepraat over aanpak zuidelijke ringweg Groningen

Leden van de Commercieele Club Groningen zijn maandag hélemaal bijgepraat over de aanpak van de zuidelijke ringweg. Ze kregen uitvoerige informatie over de vorderingen van dit grootste infrastructurele project van Groningen, waarmee een totaal bedrag is gemoeid van zevenhonderd miljoen euro.

Tientallen leden van de Commercieele Club - een netwerk vereniging voor ondernemers en mensen uit onderwijs en overheid - waren naar de bijeenkomst gekomen. De Commercieele Club Groningen heeft ten doel haar leden met elkaar in contact te brengen zodat ze hun netwerk kunnen vergroten. Dat gebeurt onder andere door het organiseren van excursies naar bedrijven of grote projecten, zoals de aanpak van de zuidelijke ringweg.

De bijeenkomst maandagmiddag werd gehouden in het informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid aan de Muntinglaan. Dat is het visitekaartje van het project Aanpak Ring Zuid. In het Paviljoen zijn een maquette van het project, impressies van de nieuwe zuidelijke ringweg, films en animaties te zien. In de Paviljoentuin kan men ook alvast de materialen bekijken waarmee de nieuwe ringweg wordt gebouwd.