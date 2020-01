Airport Eelde: kwart minder passagiers

In 2018 vlogen er nog een kleine 229.000 mensen via Eelde, maar vorig jaar waren dat er ietsjes meer dan 176.000, zo blijkt uit de cijfers.



De daling is onder meer het gevolg van het wegvallen van de lijndiensten van Nordica Air naar Kopenhagen en München. Opvolger AIS Airlines vliegt twee keer per dag op Kopenhagen, maar met een kleiner toestel.



81 miljoen passagiers



De vijf Nederlandse luchthavens verwerkten vorig jaar in totaal 81 miljoen passagiers. Dat is een toename van 2 procent ten opzichte van 2018.



Schiphol is met 71,7 miljoen reizigers de grootste luchthaven. Daarna volgen Eindhoven (6,8 miljoen), Rotterdam (2,1 miljoen) en Maastricht (430 duizend).



Londen populairste bestemming



De populairste bestemming is Londen. Ook vanaf Eelde wordt er het vaakst naar Londen gevlogen.