Aantal WW-uitkeringen nam in november af

Het aantal Groningers met een WW-uitkering nam in Groningen in november af. Ook in het afgelopen jaar daalde het aantal mensen met een WW-uitkering in Groningen. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.

Eind november telde Groningen 7.817 mensen met een WW-uitkering. Dat is 2,6 procent van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in november af met 235 uitkeringen (-2,9 procent) ten opzichte van vorige maand. Het aantal WW-uitkeringen nam vooral af vanuit zakelijke diensten, onderwijs, handel en industrie.



Ook op langere termijn is er sprake van een daling van het aantal uitkeringen. Zo is het aantal WW-uitkeringen in Groningen 12,7 procent lager dan een jaar geleden. Deze afname is al een aantal jaren gaande.



Volgens het UWV profiteren niet alle mensen van de betere arbeidsmarktpositie. Voor veel beroepen zijn er meer werkzoekenden dan vacatures. In Groningen geldt dit bijvoorbeeld voor receptionisten, maatschappelijk werkers en creatieve & taalkundige beroepen. Deze werkzoekenden hebben veel concurrentie. UWV probeert de perspectieven op werk voor deze groep te verbeteren, bijvoorbeeld door evenementen waarin werkgevers en werkzoekenden uitgedaagd worden om anders naar werving en werk te kijken.