Zuidelijke afrit Ring Noord naar Zernike Campus vanaf maandag afgesloten

Het verkeer op de ringweg wordt omgeleid via de eerstvolgende afrit van de ringweg. Fietsers hebben gewoon doorgang via de fietspaden. De Zonnelaan is open in de richting van de Zernike Campus. Beide ringwegopritten én de afrit aan de kant van de Zernike Campus blijven open voor het verkeer.



De werkzaamheden maken deel uit van de upgrade van de Zernikelaan. De afrit van de ringweg wordt verbreed voor een goede doorstroming van het verkeer. Het gebied onder de ringweg wordt vernieuwd en overzichtelijker ingericht voor fiets- en autoverkeer.