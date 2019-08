Zuidbaan zuidelijke ringweg weer open; toerit Kempkensberg dicht; Waterloolaan tweerichtingsverkeer

De zuidbaan van de zuidelijke ringweg van Groningen is weer open. Sinds 02.00 uur vanochtend kan het verkeer weer vanaf het Julianaplein richting Hoogezand rijden. De afgelopen zes weken was de ringweg vanaf het Julianaplein tot de Europaweg afgesloten wegens het intrillen van damwandplanken.

De zomerstremming, die op 12 juli begon, was nodig als veiligheidsmaatregel tijdens het intrillen van damwandplanken. Deze planken vormen de bouwkuip waarin de ringweg verdiept wordt aangelegd. Afgelopen week is de weg opnieuw geasfalteerd.

Tijdens de zomerstremming is in totaal voor ongeveer 1300 meter aan damwandplanken ingetrild. Daarmee is het bouwen van de bouwkuip iets over de helft. De komende maanden worden er meer damwandplanken ingetrild, maar daarvoor hoeft de ringweg niet afgesloten te worden.

Waterloolaan vervangt Kempkensberg



Tegelijk met het einde van de zomerstremming is de Kempkensberg definitief dichtgegaan. Deze autoverbinding tussen de Hereweg en de Helperzoom is vervallen vanwege de aanleg van de bouwkuip van de verdiepte ligging. Als alternatief heeft de Waterloolaan, aan de andere kant van de ring, tweerichtingsverkeer gekregen.