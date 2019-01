Zondag tot ’s middags twee uur geen treinen tussen Stad, Leeuwarden, Delfzijl en Roodeschool

Wie in de nacht van zaterdag op zondag en zondagmorgen met de trein in het Noorden wil reizen moet er rekening mee houden dat een aantal treinen van Arriva dan uitvalt. Maar wel rijden er bussen. Het betreft Arriva-treinen vanaf het Hoofdstation in Groningen naar Leeuwarden, Roodeschool en Delfzijl. Dat meldt Groningen Bereikbaar.

Tussen 02.00 uur en 14.00 uur rijden er aanstaande zondag geen Arriva-treinen vanaf het Hoofdstation in Groningen naar Leeuwarden, Roodeschool en Delfzijl.

Vervolgens wordt er in de nacht van zondag op maandag tussen 23.20 en 05.00 uur aan het spoor gewerkt tussen Groningen en Roodeschool.

Arriva zet vervangend busvervoer in op deze trajecten. De bussen die ingezet worden als vervangend vervoer vertrekken in Groningen van het plein voor het station bij halte A/B en op de andere stations ook van het voorplein van het station. Reizigers dienen rekening te houden met een langere reistijd. De treinvervangende bussen van en naar Delfzijl gaan niet via Sauwerd. Ook is het meenemen van fietsen niet mogelijk in verband met de ruimte in de bus.