Werkzaamheden Laan Corpus den Hoorn en Vrijheidsplein van start

Uiteindelijk moet er daardoor een betere aansluiting komen op de zuidelijke ringweg en een snellere doorstroming op het Vrijheidsplein. Zowel voor fietsers als voor automobilisten gaat er wat veranderen.

Tot eind januari gaan we onder andere de geluidsschermen verwijderen en de lantaarnpalen verplaatsen. Dit doen we zowel overdag als ’s nachts. Direct omwonenden hebben hierover een brief ontvangen. Op onderstaande afbeelding kun je precies zien welke werkzaamheden we gaan uitvoeren en welke hinder we gaan veroorzaken. Meer informatie over deze werkzaamheden en de actuele planning vind je hier: aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden.

Veranderingen voor automobilisten



Op het Vrijheidsplein krijgt elke verkeersstroom in de eindsituatie zijn eigen rijbaan, daardoor heb je geen kruisend verkeer meer op het Vrijheidsplein en stroomt het verkeer hier beter door. Ook de verkeerslichten bij de Gasunie en Martiniplaza verdwijnen.

Daarnaast zorgen we voor een betere aansluiting op de zuidelijke en westelijke ringweg. Wanneer je vanuit Drachten naar de westelijk ringweg rijdt (en omgekeerd), hoef je straks niet meer via de rotondes bij Laan Corpus den Hoorn. Daardoor wordt het hier straks een stuk rustiger en worden de wijk Corpus den Hoorn en het Martini Ziekenhuis beter bereikbaar. Op onderstaande afbeeldingen zie je de huidige situatie en de toekomstige situatie van het Vrijheidsplein en de rotondes bij Laan Corpus den Hoorn.