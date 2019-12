Werkzaamheden aan voegen zuidelijke ringweg in weekend van 13 tot 16 december

Combinatie Herepoort gaat van vrijdag 13 december 22.00 uur tot maandag 16 december 05.00 uur aan de slag met verschillende voegen op de noordbaan van de zuidelijke ringweg. Dat valt te lezen op de website van Aanpak Ring Zuid. De weg is in deze periode afgesloten vanaf knooppunt Euvelgunne tot aan de afrit Hereweg, richting Drachten/Assen. De werkzaamheden zijn zowel overdag als ’s nachts. Hierdoor ontstaat een robuuste oplossing die problemen met de voegen in de toekomst zeer waarschijnlijk zullen voorkomen.

Een voeg is een constructie van ongeveer een meter breed die twee weggedeeltes aan elkaar verbindt. Deze voegen bevinden zich op meerdere plekken op de zuidelijke ringweg (zie onderstaande kaartje), zoals bijvoorbeeld tussen de ‘oude’ rijbanen en de ‘nieuwe’ weggedeeltes van de tijdelijke weg ter hoogte van de viaducten bij de Hereweg, de Esperantokruising en het Oude Winschoterdiep. In het weekend van 13 tot 16 december werkt Combinatie Herepoort op drie plekken aan ‘langsvoegen’ (voegen in de lengte van de rijbanen) en op één plek aan ‘dwarsvoegen’ (voegen overdwars op de rijbanen).



Overige werkzaamheden

In hetzelfde weekend legt Combinatie Herepoort aan de zuidelijke ringweg ter hoogte van het Europaplein een kabel aan over een portaal. Van vrijdag 13 december 23.00 uur tot zaterdag 14 december 05.00 uur is de zuidbaan van de zuidelijke ringweg ter hoogte van het Europaplein afgesloten. Verkeer richting Hoogezand rijdt dan de ringweg af bij de afrit Europaweg en kan bij de oprit Europaweg de ringweg weer oprijden (zie onderstaande afbeelding). Over het gehele afgesloten tracé werkt de aannemer ook aan het onderhoud van de weg, zoals de afwatering, verlichting, portalen, reflectoren en verkeersborden. Tussen knooppunt Euvelgunne en de Euvelgunnerbrug wordt een deel geleiderail geplaatst.



