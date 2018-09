Werk in uitvoering : renovatie Viaduct Vrijheidsplein in december afgerond

Een van de werkzaamheden die momenteel in uitvoering zijn in het kader van de aanpak van de zuidelijke ringweg betreft de eerder deze maand gestarte renovatie van het viaduct over het Vrijheidsplein. Deze werkzaamheden gaan door tot en met 7 december. De werkzaamheden, uitgevoerd door Combinatie Herepoort, betreffen onder meer het repareren van beton. Voor het verkeer is er geen hinder.