Werk aan Meerweg gaat door, maar mét noodbrug

De werkzaamheden aan de Meerwegbrug tussen de A28 en de Meerweg bij Haren gaan in oktober van start. Het verkeer hoeft niet om te rijden: er worden een loopbrug en een fietsbrug aangelegd.

Aanvankelijk zouden de werkzaamheden aan de brug in de zomer beginnen, maar dat werd op verzoek van ondernemers aan de Meerweg uitgesteld. Daarna zou in september met de klus gestart worden maar ook daar staken de ondernemers een stokje voor. Ze spanden een kort geding aan om af te dingen dat de provincie zou kijken naar alternatieven, waardoor de Meerweg toch bereikbaar zou zijn.



De provincie en ondernemers zouden elkaar woensdag weer bij de rechter treffen, maar kwamen toch nog samen met een oplossing in de vorm van een noodbrug.



Fred Dalebout zegt namens de ondernemers aan de Meerweg blij te zijn met deze oplossing: "De argumenten van beiden kanten zijn nu gehoord".



De exacte startdatum van de werkzaamheden wordt binnenkort bekend gemaakt.